Cabo Frio

Prefeita de Cabo Frio quer revogar lei que proíbe fogos de artifício sonoros

Magdala Furtado enviou mensagem à Câmara justificando que legislação desrespeita o princípio federativo. No entanto, o entendimento atual do STF é pela constitucionalidade das leis municipais que vedam o uso de fogos de com estampido