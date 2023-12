Praia do Forte, Cabo Frio - João Víctor Oliveira

Publicado 14/12/2023 11:58

O tempo segue estável na Região dos Lagos nesta quinta-feira (14). Em Cabo Frio, o dia é de sol com vento forte. A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o céu claro com algumas nuvens, sem previsão de chuva.

A temperatura máxima prevista é de 32°C, com mínima de 21°C. A umidade relativa do ar fica entre 65% e 94%.

Já o vento sopra a 23 km/h, com rajadas de até 35 km/h. A intensidade máxima é de 40 km/h entre as 19h e às 23h.

Na Praia do Forte, as ondas ficam em quase um metro de altura, com intervalo de 9 segundos. A temperatura do mar é de 24°C.

O índice de raios ultravioleta (UV) é extremo, com valor de 13. A recomendação é usar proteção solar extra durante a exposição prolongada ao sol.