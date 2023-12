688 cápsulas de cocaína, 10 buchas de maconha, quatro rádios transmissores e uma base de rádio. - Divulgação/PM

688 cápsulas de cocaína, 10 buchas de maconha, quatro rádios transmissores e uma base de rádio. Divulgação/PM

Publicado 14/12/2023 17:25

Cabo Frio -

A Polícia Militar apreendeu drogas e rádios transmissores em uma casa abandonada na Rua Tamoios, no bairro Buraco do Boi, no Centro de Cabo Frio, na tarde desta quarta-feira (13).



De acordo com a ocorrência policial, uma equipe do GAT estava em patrulhamento na localidade quando teve atenção voltada para a residência. Os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram 688 cápsulas de cocaína, 10 buchas de maconha, quatro rádios transmissores e uma base de rádio. Ninguém foi preso.



O material foi encaminhado à 126ª DP, onde o caso foi registrado.