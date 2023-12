Fachada da UERJ, campus Cabo Frio - João Víctor Oliveira

Publicado 18/12/2023 16:31

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) inaugura o Campus Cabo Frio, nesta quarta-feira (20), às 9 horas. O prédio, localizado no bairro Jardim Flamboyant, na região central da cidade, vai abrigar três cursos de ensino superior: Medicina, Geografia e Ciências Ambientais.



A cerimônia contará com a presença do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do reitor da Uerj, Mario Carneiro, e da superintendente de Unidades Estratégicas, Luanda Moraes.



O novo campus vai oferecer 40 vagas para Medicina e 50 para cada um dos demais cursos. As aulas começam no primeiro semestre letivo de 2024. A seleção dos candidatos ocorre junto com as demais graduações da Universidade, pelo Vestibular Estadual 2024.



Sala de aula João Víctor Oliveira

