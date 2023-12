Praia do Forte, Cabo Frio - Divulgação

Praia do Forte, Cabo Frio Divulgação

Publicado 18/12/2023 16:51

Cabo Frio - Um flagrante perigoso foi registrado na tarde deste domingo (17) na Praia do Forte, em Cabo Frio. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que um condutor de jet ski pilota o veículo próximo a banhistas, ameaçando atropelá-los diversas vezes.



O incidente, que aconteceu na altura do Canto do Forte, local amplamente conhecido por ser ponto de mergulho na praia, viralizou com internautas fazendo duras críticas contra a atitude do condutor: “poderia ter matado alguém”.

De acordo com a regulamentação da Marinha do Brasil, a condução de embarcações como jet-skis deve ser feita respeitando uma distância mínima de 200 metros de banhistas. A violação dessas normas pode resultar em penalidades, incluindo multas e até a suspensão da habilitação náutica do infrator.



O Jornal O DIA entrou em contato com a Guarda Marítima de Cabo Frio, questionando se alguma denúncia sobre o caso foi efetuada. Em resposta, foi informado que esse tipo de ocorrência é de responsabilidade da Delegacia dos Portos e que quem notifica e autua é a Marinha do Brasil.



Foi declarado, ainda, que, não foi feita nenhuma denúncia, contudo, foi realizado o encaminhamento do vídeo para a Marinha do Brasil, para que o caso seja apurado. “Vamos estar monitorando esse veículo náutico para uma futura advertência”, concluiu.



Confira a nota na íntegra:



“A Prefeitura informa que a fiscalização de veículos náuticos cabe à Delegacia dos Portos de Cabo Frio, órgão que também é responsável pela notificação e autuação dos condutores.



A Guarda Marítima e Ambiental não recebeu nenhuma denúncia sobre a situação relatada, até o momento.



A Prefeitura destaca ainda que a Guarda Marítima e Ambiental é um órgão fiscalizador, cuja função é encaminhar os casos ocorridos para a Delegacia dos Portos. O município está na fase das tratativas para o fechamento do convênio com a Marinha, para ampliar a fiscalização”.



O O DIAtambém entrou em contato com a Marinha do Brasil e aguarda retorno sobre o caso. Em caso de denúncias para a Guarda Marítima de Cabo Frio, o banhista pode entrar em contato com o número: 153.