carabina calibre 44, sete munições calibre 380, três quilos de maconha, além de cintos de guarnição e coldres.Divulgação/ PM

Publicado 19/12/2023 13:36

Cabo Frio - Uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar apreendeu armas, drogas e materiais diversos na tarde desta segunda-feira (18), em Cabo Frio.



A ação ocorreu por volta das 13h, na Rua Espírito Santo, no bairro Jardim Peró. De acordo com a polícia, os agentes receberam informações de um possível esconderijo de armas e drogas de uma organização criminosa atuante na localidade.



No local, os policiais encontraram uma submetralhadora artesanal, uma carabina calibre 44, sete munições calibre 380, três quilos de maconha, além de cintos de guarnição e coldres.



Ninguém foi preso, mas o material apreendido foi encaminhado para a 126ª Delegacia Policial, onde foi registrado o caso