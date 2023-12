homem, de aproximadamente 50 anos, sendo socorrido na Praia do Forte, em Cabo Frio - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 20/12/2023 16:17

Cabo Frio - Um homem, de aproximadamente 50 anos, morreu ao se afogar na Praia do Forte, em Cabo Frio, no fim da tarde desta terça-feira (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima chegou a ser socorrida com vida, entretanto, não resistiu.



O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h para atender a ocorrência. Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada para o Hospital Central de Emergências (HCE), mas acabou morrendo devido à gravidade de seu estado.



Já o outro homem, que também teria sido retirado pelos agentes, não teria necessitado de atendimento médico.



As vítimas não foram identificadas, entretanto, informações extraoficiais apontam que se trata de dois mineiros. Não se sabe se eles possuem algum grau de parentesco.