Posto de saúde da Praia do Siqueira, Cabo Frio João Víctor Oliveira

Publicado 20/12/2023 14:34 | Atualizado 20/12/2023 14:40

Uma praça localizada ao lado do posto de saúde do bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio, está aparentemente abandonada pela prefeitura. Além da falta de limpeza no local, salta aos olhos grades enferrujadas, brinquedos com pregos e parafusos expostos, pondo em risco crianças que se aventurem a brincar.



Moradores estão indignados com o abandono e a falta de manutenção do local, que há anos não recebe uma manutenção, segundo eles.



Atrás da praça, igualmente vítima do abandono, a rua Rondônia também se encontra em péssimo estado. Um buraco imenso à frente do posto de saúde atrapalha o trânsito e a circulação de pessoas. Nas calçadas, o excesso de lixo chama atenção — resultando mau cheiro, além de atrair animais para o entorno da unidade.



Após receber denúncias, o Jornal O DIA foi até o local nesta terça-feira (19) reportar a situação. A prefeitura foi questionada sobre os reparos, mas ainda não retornou. Confira o vídeo abaixo: