126ª DP - Divlgação/PM

126ª DPDivlgação/PM

Publicado 21/12/2023 14:50

Cabo Frio -

Um homem de aproximadamente 60 anos foi encontrado morto no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, no início da tarde desta quinta-feira (21). Relatos iniciais apontavam que a vítima apresentava sinais de agressão, entretanto, conforme a Polícia Militar, isso não procede.



De acordo com a ocorrência policial, uma guarnição foi acionada por volta das 13h40 para verificar um encontro de cadáver. Já no local, os agentes conversaram com a família, que relatou ter adentrado a residência após sentir falta do mesmo. Lá, o encontraram já em estado de decomposição.



Um boletim de ocorrência foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio). O local passará por perícia e, posteriormente, o corpo será encaminhado para o IML da cidade. A identidade da vítima não foi divulgada. O caso será investigado.