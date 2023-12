A motocicleta foi apreendida e encaminhada para perícia. - Divulgação/ PM

Cabo Frio - Dois homens foram presos em flagrante na noite de terça-feira (19), em Cabo Frio, por adulterar sinal identificador de veículo.



Umas das prisões ocorreu durante uma ação da Moto Patrulha da Polícia Militar (MPTran), em cumprimento à Operação Paz. Os policiais estavam em patrulhamento pela RJ-106, no bairro Florestinha, em Unamar, quando avistaram um homem conduzindo uma motocicleta Lander, preta, sem placa e sem capacete.



Os policiais deram ordem de parada e o homem de 43 anos, parou o veículo. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele.



No entanto, ao tentar identificar o veículo, os policiais verificaram que o chassi estava cortado e o número do motor raspado. Questionado sobre a procedência do veículo, o homem disse que era de leilão e que havia comprado de um conhecido.



Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo, previsto no artigo 311 do Código Penal. Ele foi encaminhado à 127ª Delegacia Policial, onde permanece preso à disposição da Justiça.



A motocicleta foi apreendida e encaminhada para perícia. Divulgação/ PM

A outra foi durante patrulhamento pela Avenida Independência, no bairro Unamar, onde um elemento foi visto conduzindo uma motocicleta Honda CG 150 Titan ES Preta.



Os policiais deram ordem de parada e o homem de 27 anos parou o veículo. Durante revista pessoal, foi constatado que ele não possuía habilitação.



No entanto, ao tentar identificar o veículo, os policiais verificaram que o número do chassi do motor estava raspado e o chassi lateral legível. Questionado sobre a procedência do veículo, o homem disse que comprou de um desconhecido em Vicente de Carvalho, no Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 2.000,00, à vista.



Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo. Ele foi encaminhado à 126ª Delegacia Policial, onde permaneceu preso. A motocicleta foi apreendida e encaminhada para perícia.