A Polícia Militar foi acionada e preserva o local. - Divulgação/ PM

A Polícia Militar foi acionada e preserva o local.Divulgação/ PM

Publicado 22/12/2023 14:58

Cabo Frio - Um homem, que ainda não foi identificado, morreu afogado no final da manhã desta sexta-feira (22), em uma praia de Cabo Frio. O incidente aconteceu no bairro Aquarius, no distrito de Tamoios.

Informações extraoficiais dão conta de que a vítima teria cometido suicídio.

A Polícia Militar foi acionada e preserva o local. Após a perícia, o corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso será registrado na 126ª Delegacia Policial (126ª DP).