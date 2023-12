Praia do Forte, Cabo Frio - João Víctor Oliveira

Publicado 22/12/2023 14:55

Cabo Frio - O início do verão em Cabo Frio, nesta sexta-feira (22), será marcado por tempo instável e possibilidade de chuva fraca a tarde. O céu fica claro com algumas nuvens pela manhã e aumento da formação no decorrer do dia.

A temperatura máxima prevista é de 32°C e a mínima de 22°C. A umidade relativa do ar fica entre 94% e 69%.

O vento pela manhã é de sudoeste a 7km/h com rajadas de 26km/h. À tarde, muda para sudeste a 16km/h. À noite, é de nordeste a 12km/h e, durante a madrugada, de norte a 10km/h.

As ondas nas praias de Cabo Frio são de 0,40m a 0,70m com 7s de intervalo. Nas ilhas de passeio, as ondas variam de 1,20m de sudeste com 9s de intervalo. A mar aberto, as ondas são de 1,50m a 1,80m de sudeste com 8s de intervalo.

A temperatura do mar é de 25°C.

O índice de radiação ultravioleta (UV) é extremo, com índice de 13. Por isso, é importante usar protetor solar, chapéu e óculos escuros para se proteger dos raios solares.