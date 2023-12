Hospital Central de Emergência - Divulgação

Publicado 22/12/2023 17:57

Cabo Frio -

O Hospital Central de Emergência (HCE) de Cabo Frio, no bairro São Cristóvão, pegou fogo na tarde desta sexta-feira (22).



Os bombeiros foram acionados às 15h47. Segundo testemunhas, uma ala chegou a ser fechada e pacientes foram remanejados.



Os bombeiros disseram que não há feridos e a situação no local está controlada.



Uma outra testemunha contou que o fogo começou depois de um problema em um balão de oxigênio, mas o atendimento já foi normalizado.



A Prefeitura de Cabo Frio, que administra a unidade, informou, em nota, “que na tarde desta sexta-feira (22), foi registrado vazamento de gás, com início de incêndio da área externa do Hospital Municipal São José Operário. Seguindo o protocolo de segurança, os pacientes foram removidos da unidade hospitalar. O Corpo de Bombeiros foi acionado e está periciando o local. A Prefeitura informa ainda que a situação está sob controle. Os pacientes já foram realocados dentro do hospital, que está funcionando normalmente”.



