Avenida América Central, Praia do Siqueira, Acidente João Víctor Oliveira

Publicado 26/12/2023 13:02

Cabo Frio - Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta da 1h30 desta segunda-feira (25) em Cabo Frio, na Avenida América Central, na Praia do Siqueira. Conforme relatos, três pessoas ficaram feridas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, trata-se de uma colisão entre duas motos, fato que deixou um homem, de 26 anos, com ferimentos graves, e uma mulher, de 48, em estado moderado. Uma terceira vítima, não identificada, teria sido conduzida ao hospital pelo SAMU, que prestou apoio durante a ocorrência.

Segundo relatos, durante o resgate, uma das vítimas apresentava sangramento no rosto e “agonizava no chão” de dor. Neste momento, a outra já estava na maca. A terceira pessoa envolvida, de acordo com testemunhas, teria conseguido levantar sozinha, não apresentando maiores ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após os primeiros socorros, as conduziu para o Hospital Central de Emergência (HCE) da cidade. Não há informações sobre seus atuais estados de saúde. A dinâmica do acidente não foi divulgada.