Operação Policial - Divulgação/PM

Publicado 28/12/2023 15:47

Cabo Frio -

Uma operação conjunta da Guarda Municipal e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) apreendeu seis motocicletas e prendeu um homem por adulteração de sinal identificador de veículo na madrugada desta quinta-feira (28), em Cabo Frio.



A ação teve como objetivo combater condutores de motocicletas com irregularidades. Os agentes abordaram e fiscalizaram diversos veículos, sendo que seis foram apreendidos por apresentarem irregularidades, como escapamento aberto, sem placa, sem farol, documentação irregular e condutor sem habilitação e sem capacete.



Um homem foi preso por adulterar a placa da motocicleta. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado em flagrante.



O secretário de Segurança de Cabo Frio, André Magalhães, informou que as operações vão continuar por tempo indeterminado.