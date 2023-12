Confusão em desembarque - Divulgação

Publicado 29/12/2023 17:29

Cabo Frio -

O desembarque de passageiros de ônibus de excursão, que recentemente ganhou a Morada do Samba como um novo local, está causando uma enorme confusão. Guias turísticos se queixam da falta de estrutura e de profissionais habilitados para organizar a chegada dos turistas, que está uma verdadeira bagunça.



Ônibus, taxistas e visitantes se acumulam no meio da rua, que também é utilizada para treinos de aulas de direção, e não tem sequer uma viatura da Guarda Municipal ou algum representante da secretaria de Mobilidade Urbana. Além disso, eles reclamam que o banheiro só tem placa, já que está de portas fechadas.



“Estamos aqui largados e abandonados”, lamentou um dos profissionais.



O local foi definido como novo ponto de desembarque exclusivamente para o período do Réveillon. De 29 de dezembro a 2 de janeiro de 2024, está proibida a circulação e estacionamento de ônibus, ou veículos de turismo, nas vias públicas de Cabo Frio sem autorização, em cumprimento do Decreto n.° 7.201, de novembro de 2023.



As 140 vagas para estacionamento do TOT já estão preenchidas. Além das 140 vagas, são esperados mais 50 ônibus de viagem turística no município que farão o processo de embarque e desembarque no terminal e seguem para estacionamento fora do município para evitar o congestionamento e garantir a fluidez no trânsito durante a chegada do novo ano.



A Prefeitura foi questionada sobre a estrutura do local, mas não emitiu uma resposta até o encerramento desta matéria.