Acidente de trânsito - Divulgação

Acidente de trânsitoDivulgação

Publicado 28/12/2023 16:55

Cabo Frio -

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão deixou duas pessoas com escoriações na manhã desta quinta-feira (28) em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 9h30 no bairro Boca do Mato.



Segundo os bombeiros, a guarnição foi acionada para atender uma colisão entre um carro e um caminhão na Rua Rosalina Cardoso da Fonseca. No local, os agentes identificaram duas vítimas com ferimentos leves.

Acidente de trânsito Divulgação

Imagens do local mostram que se trata de uma colisão frontal e informações extraoficiais apontam que o motorista do carro teria perdido o controle da direção, invadido a contramão e batido de frente contra o caminhão. Ele, inclusive, teria desmaiado Os fatos não foram confirmados pelas autoridades.



A Polícia Militar compareceu ao local para prestar auxílio. Após o resgate, o Corpo de Bombeiros encaminhou as vítimas para o Hospital Central de Emergências (HCE) de São Cristóvão. Não há atualizações sobre o estado de saúde das mesmas.