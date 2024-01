Apreensão de 15 caixas de som - Divulgação/PM

Apreensão de 15 caixas de som Divulgação/PM

Publicado 03/01/2024 13:42

Cabo Frio -

Uma operação conjunta envolvendo agentes da Ronda Municipal (ROMU), da Fiscalização de Transporte da Guarda Municipal, agentes da Fiscalização de Postura e a Polícia Militar resultou na apreensão de 15 caixas de som na Praia do Forte, em Cabo Frio, na noite desta terça-feira (2).



A ação faz parte da Operação Verão, que tem como objetivo combater a poluição sonora nas praias da cidade. De acordo com a Lei Municipal, é proibido o uso de equipamentos de som em vias públicas, praias e locais abertos de visitação.



Os proprietários das caixas de som apreendidas serão multados. A multa para pessoa física é no valor de R$ 550 e, para pessoa jurídica, R$ 5 mil.



Já são 47 o total de caixas de som apreendidas em Cabo Frio entre os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro.