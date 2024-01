Criminoso é preso - Divulgação/PM

Agentes da 129ª Delegacia de Polícia de Iguaba Grande (129ª DP) prenderam, na noite de terça-feira (2), um foragido da Justiça acusado de três homicídios ocorridos no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.



A ação foi realizada após levantamentos realizados pelo setor de inteligência da Polícia Civil, que apontaram o paradeiro do elemento, identificado como P.N.C.M., conhecido como “Petrec”.



Com o apoio de policiais militares do 25⁰ BPM e do CPRv, os policiais civis cercaram a residência do foragido e o capturaram sem resistência.



“Petrec” é acusado de ter matado dois irmãos no bairro Jardim Esperança, em 2022, e um gari da prefeitura, em 2023. Ele também é apontado como líder do tráfico de drogas do Morro do Limão.



O foragido foi conduzido à 129ª DP, onde foi autuado em flagrante e permanecerá custodiado, aguardando transferência para o sistema prisional.