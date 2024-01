Ocorrência foi registrada na tarde desta quinta (4), quando suspeito de 29 anos foi detido após perseguição policial - Divulgação

Publicado 04/01/2024 19:07

CABO FRIO - Um homem de 29 anos foi preso nesta quinta-feira (4) em Maricá enquanto transportava uma grande quantidade de drogas para o Jardim Esperança, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada na Estrada Real de Maricá, em São José de Imbassaí, após uma perseguição policial.

De acordo com a PM, a ocorrência foi registrada quando uma guarnição percebeu o comportamento suspeito do indivíduo, que dirigia um carro prata do modelo Ônix. O suspeito, ao perceber a presença policial, teria tentado fugir, iniciando uma perseguição pela Estrada da Restinga, onde foi interceptado e abordado.

Após a inspeção do veículo, a guarnição relata que foi identificada uma grande carga de ilícitos. Questionado, ele teria admitido ter adquirido as drogas no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e que estaria transportando as mesmas para Cabo Frio, sendo Maricá parte da rota até lá.

Diante dos fatos, o homem e as drogas apreendidas foram encaminhados para a 82ª DP (Maricá) para as providências legais. A quantidade de ilícitos ainda será divulgada.