A prática ilegal acarreta perdas e impede o funcionamento do sistema de distribuição de água na sua plenitude. - Divulgação/Inea

A prática ilegal acarreta perdas e impede o funcionamento do sistema de distribuição de água na sua plenitude. Divulgação/Inea

Publicado 04/01/2024 17:16

Cabo Frio - Passada a virada do ano, as ações do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para coibir a captação e venda irregular de água prosseguem na Região dos Lagos. Logo no primeiro dia útil de 2024, nesta terça-feira (2), foi realizada uma nova operação para desmontar um esquema clandestino de abastecimento de caminhões-pipa, em dois locais no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. Motivada por denúncias anônimas, a ação teve o apoio da Prolagos e do Comando de Polícia Ambiental, da Polícia Militar.

No primeiro ponto, na Rua Abel Gomes dos Santos, foram encontradas quatro ligações clandestinas à rede de abastecimento e uma cisterna de 50 mil litros. A fiscalização apreendeu uma bomba hidráulica e um caminhão-pipa de 10 mil litros. Em seguida, as equipes estiveram em outro imóvel, na Rua D, onde foram flagradas quatro ligações clandestinas à rede, um poço e uma cisterna de 200 mil litros. Os fiscais do Inea apreenderam duas bombas hidráulicas e um caminhão-pipa de 10 mil litros. Ambos os locais foram interditados, mas os proprietários fugiram ao avistarem a fiscalização.

Somados os dois pontos, a perda estimada é de cerca de 18 milhões de litros por mês, quantidade suficiente para abastecer 1.500 famílias pelo mesmo período.

Ligações clandestinas causam grande impacto no abastecimento de toda a região, principalmente, em momentos como o atual, de alta temporada, em que a população flutuante na região ultrapassa a marca de 1,5 milhão de pessoas, gerando aumento no consumo. A prática ilegal acarreta perdas e impede o funcionamento do sistema de distribuição de água na sua plenitude.

É possível denunciar por meio do Linha Verde, nos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local), 2253-1177 (capital), no aplicativo para celular “Disque Denúncia Rio”, onde usuários com sistema operacional Android ou iOS podem denunciar anexando fotos e vídeos, com a garantia de anonimato.