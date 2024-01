Após o resgate, o animal foi solto no Parque do Mico Leão, retornando ao seu habitat natural. - Divulgação/ Guarda Ambiental

Cabo Frio - Um ouriço-cacheiro foi resgatado pela Guarda Marítima Ambiental de Cabo Frio no final da tarde desta quarta-feira (3). O incidente ocorreu no Centro Hípico, em Tamoios, após uma moradora encontrar o animal sobre a churrasqueira.



Segundo a guarda, a principal preocupação da moradora era a presença de crianças e cachorros na residência. Diante disso, os agentes do grupamento se dirigiram ao local e realizaram o resgate do ouriço-cacheiro.



Após o resgate, o animal foi solto no Parque do Mico Leão, retornando ao seu habitat natural.



O ouriço-cacheiro é conhecido por seus espinhos, característica que pode causar curiosidade ou medo, especialmente em ambientes domésticos. No entanto, esses animais não são naturalmente agressivos e os utilizam como mecanismo de defesa quando se sentem ameaçados.



Esses animais não representam perigo quando deixados em seu habitat natural e devem ser protegidos, não mortos. Em situações de encontro com esses animais, a recomendação é entrar em contato com autoridades.