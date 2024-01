Homem, identificado como A.M.M.F, de 45 anos, foi condenado a 23 anos de prisão por latrocínio contra Marcelino Lucas da Silveira - Divulgação/PM

Publicado 04/01/2024 14:54

Cabo Frio - A Polícia Civil de Cabo Frio prendeu, na manhã desta quinta-feira (), um foragido da Justiça do Espírito Santo por latrocínio e estupro. A prisão ocorreu no bairro Alcântara, em São Gonçalo, após trabalho de inteligência da distrital.



O homem, identificado como A.M.M.F, de 45 anos, foi condenado a 23 anos de prisão por latrocínio contra Marcelino Lucas da Silveira, Secretário Municipal de Administração do Município de Itapemirim, no Espírito Santo, em 2001.



Ele também responde por estupro contra a própria enteada.



A prisão ocorreu após levantamento de inteligência minucioso, onde os agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) descobriram que o foragido estava se homiziando no Rio de Janeiro, mas especificamente em Alcântara, em São Gonçalo.



Após a prisão, A.M.M.F foi encaminhado à 126ª DP, onde foi autuado em flagrante por latrocínio e estupro. Ele será encaminhado ao sistema prisional.