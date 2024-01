O celular foi encontrado enterrado no quintal. - Divulgação/PM

Publicado 09/01/2024 13:16

Cabo Frio - Um homem foi preso por roubo de celular em Cabo Frio na madrugada desta terça-feira (9). O crime ocorreu no Boulevard Canal, quando a vítima, uma jovem de 19 anos, foi abordada por um homem armado e teve o celular roubado.

A mulher acionou a Polícia Militar, que começou as buscas pelo criminoso. Com o auxílio do rastreamento do celular, os policiais chegaram até uma casa na rua Áustria, no bairro Jardim Caiçara. No local, o celular foi encontrado enterrado no quintal.

Os agentes receberam denúncias sobre o paradeiro do acusado e foram até a rua Alemanha, no mesmo bairro, onde o elemento foi preso. Ele estava com uma faca e foi agredido por populares antes da chegada da guarnição.

O ladrão, que tem 15 anotações criminais e um mandado de prisão em aberto, foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por roubo e permanece preso. Ele confessou o crime e disse que havia vendido o outro aparelho celular que também havia sido roubado para um homem nas proximidades da Praça Porto Rocha, no centro da cidade.

Em diligência no local informado, os policiais encontraram o suspeito com o outro celular. O homem informou que comprou o aparelho por R$ 130.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo (132ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde a ocorrência foi registrada.