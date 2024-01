Paulo César da Costa Vieira, novo Secretario Municipal de Mobilidade Urbana de Cabo Frio - Reprodução/ Ascom

Paulo César da Costa Vieira, novo Secretario Municipal de Mobilidade Urbana de Cabo FrioReprodução/ Ascom

Publicado 09/01/2024 19:08

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cabo Frio tem um novo gestor à frente da pasta. Paulo César da Costa Vieira promete uma gestão com seriedade e fiscalização nas ruas. A nomeação foi publicada no Diário Oficial municipal na última sexta-feira (05).

Paulo foi segundo tenente da Polícia Militar, nascido em São João de Meriti (RJ), no ano de 1968. Morador do município de Cabo Frio há 27 anos, ingressou no serviço público no ano de 87 com conhecimento do curso da SWAT, resgate de refém e especialização em distúrbio e primeiros socorros. Em 2023 atuou como coordenador geral na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cabo Frio. Pai de quatro filhos, casado há 21 anos, garante que vai buscar por melhores condições de fluidez e deslocamento seguro de pessoas e veículos nas ruas.

“Não pretendo ficar parado, quero estar na rua trazendo e buscando orientações e inspecionando o trânsito de pessoas e veículos de perto. Quero conseguir observar os pontos críticos em que a mobilidade pode ajudar Cabo Frio avançar auxiliando o grande número de veículos e pessoas que circulam em nossa cidade”, apontou.

O papel da Secretaria de Mobilidade Urbana em Cabo Frio é servir como facilitador no trânsito, criar parcerias que ajudam no deslocamento de pessoas, criar pontos de retorno, ordenamento viário, sinalização com acessibilidade, controle de acesso dos ônibus de turismo e algumas outras atribuições.

“Estamos de portas abertas para receber sugestões, informações e reclamações da população e dos turistas, queremos ampliar nosso atendimento ao Terminal de Ônibus de Turismo (TOT) e melhorar as condições de recebimento de turistas em nosso município para que eles se sintam em casa”, acrescentou Paulo.

Além disso, Paulo César explicou que vai criar uma gestão de movimento, pois quem fica parado é poste e mesmo assim, o poste ainda tem uma placa indicando: “siga em frente!”.