Carro foi encontrado com marcas de tiro pela Polícia MilitarReprodução

Publicado 11/01/2024 18:08

Rio – Relatos de um tiroteio no bairro de Sepetiba, Zona Oeste do Rio, tomaram as redes sociais nesta quinta-feira (11). Moradores relataram momentos de tensão. Segundo a plataforma 'OTT – Onde Tem Tiroteio', disparos foram registrados por volta de 12h15 na Rua São Tarcísio.

Um carro abandonado com marcas de tiro foi encontrado pela Polícia Militar, que foi à Rua São Tarcísio para conferir a ocorrência dos disparos. Segundo a corporação, o policiamento foi reforçado na região e não foram vistos feridos. A 43ª DP (Sepetiba) faz a perícia do local.

Diversas declarações de moradores foram vistas nas redes sociais, demonstrando descontentamento e insinuando confronto entre milicianos. Vídeos foram gravados registrando os tiros. "O que tá acontecendo em Sepetiba? Fui criado lá a vida toda e nunca teve nada disso", disse um. "Sepetiba só tinha uma coisa boa: a tranquilidade. Pelo visto, nem isso tem mais", afirmou outro.

Sepetiba tá tenso — Lavy ᶜʳᶠ (@Lavinnny) January 11, 2024

Do nada uma guerra em Sepetiba — su (@mktb_su) January 11, 2024