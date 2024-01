Segundo o Centro de Operações Rio, previsão é de chuva moderada a forte para as próximas horas - Arquivo / Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 11/01/2024 16:43 | Atualizado 11/01/2024 16:54

Rio - O Centro de Operações Rio (COR) informou que o município do Rio entrou no Estágio 2, às 16h desta quinta-feira (11), devido à previsão de chuva moderada a forte nas próximas três horas. O órgão destacou que há possibilidade da chuva acontecer acompanhada de raios e granizo em diferentes bairros da cidade.



Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva que atuam sobre a Baixada Fluminense ganharam força e podem atingir parte da Zona Norte e Zona Oeste. No decorrer das horas, o céu nublado e há previsão de pancadas de chuva rápidas e isoladas, variando entre moderada a forte.

O COR ainda informou que, entre 16h15 e 16h30, houve registro de chuva muito forte em Anchieta (18,2 mm) e forte em Irajá (7,4mm), ambos na Zona Norte.

Devido à forte chuva, uma queda de uma árvore próximo à estação de trem em Coelho Neto, também na Zona Norte, prejudicou o ramal Belford Roxo, segundo a SuperVia. A empresa informou que o serviço opera com com troca de composição no Mercadão de Madureira e intervalo médio de 80 minutos.



O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Maior temperatura do ano

A cidade do Rio registrou a maior temperatura do ano nesta quinta-feira (11): 40,1°C, em Irajá, na Zona Norte, às 14h50. Hoje também teve recorde da maior sensação térmica de 2024: 53,4°C em Guaratiba, na Zona Oeste, às 8h35.

As três maiores temperaturas do ano são:



- 40,1°C, no dia 11

- 39,8°C, no dia 08

- 37,7°C, no dia 10

Maiores sensações térmicas de 2024 (até 09h do dia 11/01)



- 53,4°C - Guaratiba - 11/01 às 08h35;

- 52,5°C - Guaratiba - 08/01 às 10h00;

- 49,2°C - Jardim Botânico - 09/01 às 09h05



Maiores sensações térmicas do Verão (até 09h do dia 11/01)



- 55,0°C - Guaratiba - 25/12 às 09h10;

- 53,4°C - Guaratiba - 11/01 às 08h35;

- 52,5°C - Guaratiba - 08/01 às 10h00;

Previsão do tempo no final de semana

A formação de um sistema de baixa pressão sob o oceano manterá o tempo instável na sexta (12) e no sábado (13), quando podem ocorrer pancadas de chuva moderada a forte. A quantidade poderá passar de 25 mm/h e 100 mm/24h em pelo menos um ponto da cidade.

Já as temperaturas apresentarão declínio. Na sexta a máxima será de 35°C e a mínima de 24°C e no sábado os termômetros vão variar entre 33°C e 19°C

No domingo (14), ventos úmidos do oceano manterão o céu nublado e chuva deve ser de fraca a moderada, isolada a qualquer momento. A quantidade poderá passar de 5mm/h em pelo menos um ponto da cidade.