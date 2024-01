Mais de 1.000 casos de abandono foram registrados no Rio de Janeiro em 2023 - Divulgação / PCGO

Rio – O estado do Rio de Janeiro registrou 11.593 denúncias de maus-tratos contra animais no ano de 2023. Destes, 6.627 aconteceram na capital. As informações são do programa Linha Verde, do Disque Denúncia.

Segundo o programa, cães, gatos e cavalos são os animais mais denunciados como vítimas de maus-tratos. Os cachorros sofrem com problemas como falta de alimentação, abandono e espancamento. Os gatos denunciados têm má alimentação, má higiene e pessoas que utilizam de chumbinhos para envenenamento. Cavalos são citados por exposição ao tempo e carregamento excessivo de peso. Rinhas de galo também são mencionadas.

Neste período, também foram feitas 1.208 denúncias sobre o abandono de animais domésticos. Também há relatos de maus-tratos contra cavalos, gaviões, macacos, patos, marrecos, galinhas e outros animais silvestres.

Na capital, os bairros que mais registraram ocorrências desse tipo foram Campo Grande (629), Centro (354), Jacarepaguá (252), Realengo (249) e Bangu (248).

As outras cidades que mais registraram maus-tratos a animais foram Nova Iguaçu (784), São Gonçalo (578), Duque de Caxias (571), Niterói (470) e São João de Meriti (287).

Outros crimes ambientais contra animais são registrados

Além de maus-tratos, outros crimes ambientais contra animais foram contabilizados em 2023 no Rio pelo programa Linha Verde. 1.273 ocorrências de guarda e comércio de animais silvestres foram registradas; cerca de 500 deles em cativeiros foram resgatados. 152 gaiolas foram apreendidas. O Disque Denúncia também atendeu 176 notificações de caça ilegal e 51 de pesca irregular.

Em denúncias não relacionadas a animais, poluição do ar (1.612), extração irregular de árvores (1.475) e desmatamento florestal (1.101) figuram no topo da lista de crimes ambientais.

Para fazer a sua denúncia contra crimes ambientes, ligue para 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177.