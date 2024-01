Marcos foi encontrado em seu trabalho, no Mercadão de Madureira - Reprodução

Publicado 11/01/2024 14:59 | Atualizado 11/01/2024 15:27

Rio - Marcos Antônio da Silva foi preso, nesta quarta-feira (10), em Madureira, na Zona Norte, suspeito de estuprar uma criança de 12 anos. Além dele, três menores foram apreendidas por participação no crime.

Agentes da 35ª DP (Campo Grande) receberam uma denúncia de que uma criança de 12 anos teria sido abusada por um homem no interior de sua residência, juntamente com outras adolescentes.

Ao chegarem no endereço do suspeito, onde o crime teria ocorrido, as adolescentes G.K.S.N; M.E.S.N; e E.D.C.M foram encontradas e apreendidas. Marcos foi encontrado horas depois no trabalho, no Mercadão de Madureira, onde foi preso em flagrante.

Segundo as investigações, o homem atraía as adolescentes oferecendo dinheiro em troca de favores sexuais e as mantinha em cárcere privado, onde praticava sexo com as mesmas, inclusive já tendo feito na presença da vítima, de 12 anos de idade.

Além disso, Marcos ainda mantinha em seu telefone imagens e vídeos das adolescentes e oferecia bebidas alcoólicas às menores. Ele vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável, cárcere privado, satisfação de lascívia mediante presença de criança e favorecimento a prostituição e exploração sexual.

As três adolescentes vão responder por condutas análogas aos crimes de lesão corporal, cárcere privado, satisfação de lascívia mediante presença de criança e favorecimento a prostituição.

Marcos foi encaminhado à Seap e ficará à disposição da Justiça. Já as adolescentes foram encaminhadas para o Degase.