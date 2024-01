Criança observa o céu no primeiro luau do Planetário - Roberto Moreyra/SMTE

Publicado 11/01/2024

Rio - A estreia do Luau das Estrelas reuniu exatas 916 pessoas para contemplar o céu na noite desta quarta-feira (10) no Planetário do Rio, na Gávea. Na próxima quarta-feira (17), a partir das 19h, haverá um segundo luau gratuito.



No primeiro evento, quem estava presente pôde ver Júpiter e Saturno com a ajuda de astrônomos. As condições meteorológicas do dia colaboraram para que fossem visíveis ao ar livre, no anfiteatro, planetas, estrelas e constelações.

"Fiquei bem feliz em ver as pessoas tendo acesso a um evento gratuito e divertido", disse a estudante de Publicidade e Propaganda Luz Maria Brenlla, de 20 anos, encantada em ver Júpiter por meio de um telescópio pela primeira vez.

As famílias foram chegando ao Planetário antes mesmo do anoitecer e levavam consigo cadeiras de praia e coolers com refrigerantes. Acompanhado dos filhos Maria Alice e Luiz Felipe, de 10 e 7 anos, o serralheiro Fabiano Ramos, de 46, expressou seu encanto pelo evento: "Quando o Luiz, meu filho, viu Júpiter pela primeira vez ficou muito animado".

O astrônomo do Planetário Paulo Cesar Pereira apresentou aos visitantes, além dos planetas, as estrelas Três Marias, Aldebaran, Betelgeuse e as constelações de Órion, Touro, Cão Maior e diversas outras.

Na próxima quarta-feira (17), a partir das 19h, a observação do céu ganhará uma nova trilha sonora na nave da ciência e da diversão. "Com a casa cheia e muita descontração, conseguimos unir divulgação científica com a nossa carioquice. No dia 17, tem novo luau gratuito", avisa Renan Uccelli, presidente da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro.



Na próxima quarta-feira (17), a partir das 19h, a observação do céu ganhará uma nova trilha sonora na nave da ciência e da diversão. "Com a casa cheia e muita descontração, conseguimos unir divulgação científica com a nossa carioquice. No dia 17, tem novo luau gratuito", avisa Renan Uccelli, presidente da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro.

O Planetário do Rio fica na Rua Vice-Governador Rúbens Berardo, nº 100, na Gávea. A entrada no Museu do Universo é gratuita nas terças-feiras. Nos outros dias da semana, os ingressos custam R$ 40 e R$ 20 (Museu do Universo+Sessão de Cúpula) e podem ser comprados no site https://planeta.rio.