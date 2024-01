Fachada do hotel Windsor, no Leme - Divulgação / Windsor

Publicado 11/01/2024 14:53 | Atualizado 11/01/2024 15:13

Rio – A média de ocupação dos hotéis do Rio de Janeiro em 2023 foi de 71,11%, o melhor resultado para a rede hoteleira da cidade em seis anos. A pesquisa foi feita pelo HotéisRio. Impulsionado pelo verão, janeiro foi o melhor mês, com 82,85% de ocupação média.

Novembro teve a segunda maior taxa, com 81,98%. Este mês teve atrações que movimentaram a cidade. Segundo o HotéisRio, antes do primeiro show da cantora Taylor Swift no estádio Nilton Santos, no dia 17, os hotéis registravam uma ocupação de 97%. No dia 4, a final da Copa Libertadores, no Maracanã, conduziu o preenchimento da rede hoteleira na capital em 91%.

Os resultados para 2023 indicam uma tendência de alta: em 2018, a média de ocupação ficou em 53,66%; em 2019, 64,55%. O índice ficou abaixo nos dois anos de pandemia (44,06% em 2020 e 48,73% em 2021), mas em 2022, voltou a crescer, com 65%.

No réveillon, os hotéis da cidade tiveram uma ocupação de 96%.

O presidente do HotéisRio, Alfredo Lopes, comenta os resultados: "Temos um robusto calendário de eventos corporativos, esportivos e de entretenimento. E com os investimentos que o aeroporto do Galeão vai receber reforçaremos nossa condição de hub aéreo, incrementando ainda mais o fluxo de turistas para nossa cidade", disse.

A expectativa da concessionária RioGaleão é um aumento de 109% nos voos domésticos e internacionais para janeiro de 2024, em comparação ao mesmo período do mês anterior. Isso por causa do teto imposto por passageiros por ano no Aeroporto Santos Dumont, para impulsionar o fluxo no Aeroporto Internacional Tom Jobim.

Segundo dados da Prefeitura do Rio, o setor de turismo tem se recuperado. Em 2022, 3,1 milhões de turistas estavam na cidade. O número dobrou para 6,1 milhões em 2023. Isso reflete na arrecadação do ISS, que tem crescido de R$ 127,2 milhões para R$ 340,9 milhões em dois anos.