Pelas imagens, é possível ver que o espaço possui um quarto secreto em que a entrada é debaixo de uma pia.Divulgação

Publicado 11/01/2024 13:45 | Atualizado 11/01/2024 13:47

Rio - A sede de uma ONG na comunidade de Parada de Lucas, no Complexo de Israel, Zona Norte, foi alvo de uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), nesta quinta-feira (11). Segundo a Polícia Civil, o objetivo da ação era cumprir mandados de busca e apreensão que ajudassem a identificar os criminosos responsáveis pela construção de um bunker descoberto na sede da organização no ano passado.

A construção era usada como esconderijo de criminosos, além de um depósito de armamento. Na ação de maio de 2023, foram presos 17 traficantes escondidos no local, apreendidos 15 fuzis, uma metralhadora, milhares de munições, granadas e outros materiais.

Nessa nova ação, a investigação indicava que o local passava por novas obras que poderiam camuflar um novo esconderijo. As equipes decidiram então ir até a ONG para verificar a veracidade da informação.

Os agentes da Polícia Civil acreditam que a organização social seria uma fachada, criada pela facção que domina o tráfico de drogas na região, para fazer do local um esconderijo acima das suspeitas.

A operação desta quinta contou com o apoio de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE). Até o momento, não foram registrados prisões ou feridos. Também não há relatos de tiros na região.

Operação no ano passado

A operação de maio do ano passado visava impedir que traficantes da localidade, liderados por Álvaro Malaquias, o Peixão, invadissem regiões com atuação de grupos criminosos rivais. Setores de inteligência da Polícia Civil teriam identificado uma movimentação de membros do tráfico de outras localidades com destino à favela de Parada de Lucas, o que sugeriria a formação de um "bonde" para tomar outras comunidades. A região da Zona Oeste era um dos principais alvos do bando de peixão à época.