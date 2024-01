Rua está interditada no acesso pela Rua Uruguai e pela Rua Pontes Correia, na altura da Rua Maxwell - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 11/01/2024 13:22 | Atualizado 11/01/2024 14:15

Rio - Um vazamento de água na Rua Barão de Vassouras, altura da Rua Barão de São Francisco, no Andaraí, Zona Norte do Rio, abriu um grande buraco após um carro afundar no local nesta quarta-feira (10). O afundamento está sendo tapado pela prefeitura e a previsão é que o serviço seja concluído até o final desta quinta (11). Até o início da tarde, os acessos pela Rua Uruguai e Rua Pontes Correia, na altura da Rua Maxwell, estavam bloqueados.

A concessionária Águas do Rio atua no local com uma retroescavadeira e apoio de uma mangueira com bomba de sucção da água para identificar a tubulação que se rompeu. O vazamento deixou o terreno instável e causou o afundamento do carro, levando à formação do buraco. A empresa informa que está em contato com o motorista do carro para realizar o levantamento dos danos materiais. Moradores afirmam que não é a primeira vez que esse tipo de problema atinge a região.

A Águas do Rio comunicou a interrupção no fornecimento de água tratada em partes do Andaraí, Grajaú, Tijuca e Vila Isabel, na manhã desta quinta-feira (11), devido ao vazamento. A previsão é que o serviço seja concluído até o final do dia de hoje e a normalização do fornecimento ocorra, gradativamente, até a madrugada de sexta-feira (12). A concessionária recomenda que os clientes reservem água para atividades prioritárias e adiem aquelas que demandam alto consumo até a retomada do abastecimento.

*Reportagem da estagiária Giovanna Machado, sob supervisão de Thiago Antunes