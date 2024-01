Dupla foi presa em Ipanema após furtar o celular de uma mulher - Divulgação

Publicado 11/01/2024 12:50 | Atualizado 11/01/2024 14:44

Rio - Dois homens, que juntos somam 58 anotações criminais, foram presos nesta quarta-feira (10), em Ipanema, na Zona Sul do Rio, suspeitos de furtarem o celular de uma mulher na Rua Visconde de Pirajá.

De acordo com a Secretaria de Estado de Governo, a vítima estava na calçada quando um dos rapazes, que estava de moto, pegou o aparelho das mãos dela. Imagens de câmeras de segurança de um prédio flagraram o momento que um dos presos, com tornozeleira eletrônica, puxou o celular avaliado em R$ 4mil.

Com 30 e 28 anotações criminais respectivamente, André Pereira Marques, de 27 anos, e Vitor Figueiredo Cardoso, de 19, são responsáveis por outros crimes na região. Segundo a polícia, as passagens são por roubo, furto e tráfico de drogas.



As motos usadas pela dupla foram apreendidas pela equipe do Segurança Presente. Os suspeitos foram encaminhados para a 14ª DP (Leblon).