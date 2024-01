Prefeitura anuncia detalhes da operação no Carnaval de rua 2024 - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 11/01/2024 12:30 | Atualizado 11/01/2024 16:27

Rio - A prefeitura vai aumentar em 20% o efetivo de guardas municipais e agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) para o Carnaval de rua 2024 . Serão três mil profissionais que vão realizar patrulhamento preventivo, apoio ao trânsito, garantir o ordenamento urbano e fiscalizar o comércio ambulante. Os detalhes de operação para os blocos de rua que começam no próximo final de semana foram divulgados na manhã desta quinta-feira (11) no Centro de Operações da Prefeitura, o COR.

Outra novidade para este ano será a ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal junto com a Secretaria da Mulher nos blocos de rua. "Episódios de violência e ameaça contra mulher são inaceitáveis e a gente vai estar pronto para agir e realizar prisões", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale. Ano passado, as equipes atuaram apenas no Sambódromo. Já este ano, os agentes estarão presentes também nos blocos de rua. Profissionais da Secretaria da Mulher também vão distribuir material educativo.



As garrafas de vidro terão a venda proibida para prevenir a integridade física dos foliões. Para reforçar a segurança, o número de torres de observação da polícia será o dobro das do Carnaval passado.



Nesta quinta-feira (11), durante uma coletiva de imprensa no Centro de Operações Rio (COR), o presidente da Riotur, Ronnie Costa, afirmou que 70% dos 453 blocos oficiais estão com a documentação aprovada. A maior parte estará concentrada no Centro (128), Zona Sul (98) e Grande Tijuca (60).



O monitoramento da cidade realizado pelo COR vai ganhar o reforço de drones nos megablocos. Trinta novas câmeras serão espalhadas na cidade com foco no Carnaval.

De olho no app

Dois aplicativos prometem ajudar a vida do carioca no Carnaval e pré-carnaval. O aplicativo oficial do Carnaval de rua do Rio vai ser atualizado permanentemente com a agenda dos blocos. Caso algum desfile seja cancelado ou desista de sair às ruas, a informação vai constar tanto no aplicativo da Riotur quanto no site www.carnavalderua.rio

O outro aplicativo é o do Centro de Operações do Rio, com versões em inglês e espanhol. Quem realizar a última atualização do APP vai ter à mão as interdições de ruas atualizadas online em parceria com o aplicativo de trânsito Waze.

Proibições de estacionamento

As ruas principais e de desvios dos blocos terão o estacionamento proibido. A comunicação será feita por placas e por meio do aplicativo atualizado do COR. Agentes da Seop vão fiscalizar estacionamento irregular e, se necessário, realizar reboques para desobstruir as vias em que os blocos vão passar, ou ruas de desvio de trânsito. A Secretaria de Ordem Pública vai auxiliar na dispersão após os desfiles.

Desvios no trânsito

Todos os blocos terão um planejamento operacional da CET-Rio que será divulgado a cada semana. Haverá alteração dos planos semafóricos para compensar interdições e dar fluidez ao tráfego.

No circuito de megablocos, na Rua Primeiro de Março e Avenida Presidente Antônio Carlos haverá interdição todo final de semana a partir de 5h. Os desvios serão feitos pela Av. Rio Branco, Av. Graça Aranha, Av. Franklin Roosevelt e Av. Beira mar. O local oferece menor impacto no trânsito por ter pouco movimento no fim de semana e não ser residencial.

Os demais blocos terão acompanhamento da CET-Rio e os bloqueios avançarão conforme o desfile. No Imprensa que eu Gamo, por exemplo, inicialmente apenas a Rua Gago Coutinho, em Laranjeiras, será fechada para a concentração do grupo, com desvio na Rua das Laranjeiras. Conforme o desfile avançar a Rua das Laranjeiras também ficará bloqueada com desvio pela Rua Dois de Dezembro, que ficará com proibição de estacionamento, Rua do Catete e Rua Conde de Baependi. As vias voltam a ser liberadas conforme a passagem do bloco.

Para informar a população sobre interdições, a CET-Rio vai trabalhar com 38 painéis de mensagem e 150 trocas de mensagem por dia, 900 galhardetes informando sobre proibição de estacionamento, por exemplo, e 36 faixas de orientação. Serão 320 operadores de trânsito por dia. Os planos semafóricos serão alterados 450 vezes por dia com 17 equipes. Haverá 20 veículos para realização de reboques, 35 veículos operacionais e 49 motocicletas.

Comlurb promete cheirinho de eucalipto



Para recompor a limpeza das ruas, a Comlurb também reforçou o número de equipamentos de pipas d'água (18) e vans de lava-jato (19) para lavar as vias com água de reuso, representando um efetivo recorde. Serão 2.450 garis por dia no período da folia. A companhia vai diluir 2 mil litros de essência de eucalipto concentrado para usar nas lavagens e tirar o cheiro de urina das ruas. Ano passado foram utilizados 800 litros da essência.



Equipes do Lixo Zero da Comlurb acompanhados de agentes da Guarda Municipal vão aplicar multas de R$ 773,65 para quem fizer xixi nas ruas e de R$ 282,38 para descarte irregular de pequenos resíduos. Serão 80 agentes de fiscalização por dia no circuito de megablocos no Centro do Rio e em blitzs surpresa em outros pontos.

Os superblocos contam com a presença de cerca de 300 garis e 600 contêineres para que os frequentadores possam fazer o destino correto de seus resíduos. Para blocos especiais, com público estimado acima de 80 mil pessoas, serão cerca de 40 garis e 250 contêineres. Para os demais blocos menores de toda a cidade, serão de 10 a 30 garis e de 10 a 50 contêineres.



O trabalho das equipes operacionais da Comlurb é realizado nas vias principais em que os blocos desfilam e em todo o entorno, incluindo as vias de acesso e ruas adjacentes, com os serviços de varrição, esvaziamento de papeleiras e contêineres e remoção de resíduos. A manutenção é realizada antes, durante e após a passagem de cada bloco, incluindo a limpeza modo arrastão. Entre os equipamentos, serão utilizados diariamente até 90 sopradores, 40 pulverizadores costais e 18 varredeiras de médio porte.