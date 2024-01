Os agentes foram flagrados com uma trouxinha de maconha - Divulgação

Os agentes foram flagrados com uma trouxinha de maconhaDivulgação

Publicado 11/01/2024 12:52 | Atualizado 11/01/2024 14:41

Rio - Dois policiais militares foram presos, na quarta-feira (10), com uma trouxinha de maconha em Petrópolis, na Região Serrana. De acordo com a corporação, os agentes foram flagrados com a droga por uma supervisão remota por meio das câmeras instaladas em seus uniformes.



Os policiais eram lotados do 26º BPM (Petrópolis). Ainda segundo a PM, a prisão foi realizada pela 7ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) que ao notar uma movimentação estranha pelas imagens enviou uma equipe para verificar o caso. Após o flagrante, os agentes foram encaminhados para uma unidade prisional da corporação.

Câmeras de monitoramento

De acordo com a Polícia Militar, a implementação das câmeras de uso individual nas unidades da corporação está em curso e segue o cronograma aprovado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Até o momento, já foram implantadas 12.690 câmeras e outras 290 estão em fase de implantação, num universo de 13 mil unidades contratadas.



Em relação às unidades do Comando de Operações Especiais (COE), o processo está em implantação, conforme o cronograma estabelecido. O BOPE passou a utilizar o equipamento na última segunda (8).