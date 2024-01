Policiais do CORE devem usar câmeras nos seus uniformes a partir de 22 de janeiro - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Arquivo/Agência O Dia

Rio - O governo do estado determinou o uso de câmeras com áudio em uniformes de policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), assim como em viaturas e aeronaves. A resolução foi publicada no Diário Oficial do estado nesta quinta-feira (11) e o uso obrigatório começa a partir do dia 22 de janeiro.O objetivo é aumentar a transparência nas ações. Ainda segundo a resolução, a Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO) ficará responsável pelo cronograma de treinamento do uso do equipamento, bem como pela elaboração do Procedimento Operacional Padrão.Na última segunda (8) o Batalhão de Operações Especiais (Bope) também começou a usar o equipamento em seus uniformes. De acordo com a Polícia Militar, até o momento, já foram implantadas 12.690 câmeras e outras 290 estão em fase de implantação, em um universo de 13 mil unidades contratadas. Em relação às unidades do Comando de Operações Especiais (COE), o processo está em implantação, conforme o cronograma estabelecido.