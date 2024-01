Centro de pesquisa Climate Hub Rio, da Universidade de Columbia, fica no Museu do Amanhã - Reprodução / Columbia Global Centers Rio

Publicado 11/01/2024 14:11 | Atualizado 11/01/2024 14:42

Rio - Um programa da Prefeitura do Rio, em parceria com a Universidade de Columbia, em Nova York, vai levar, de forma gratuita, profissionais e acadêmicos da área climática do Rio para um intercâmbio de duas semanas na renomada faculdade estadunidense. Com inscrições abertas até a próxima segunda-feira (15), esta é a primeira ação do Climate Hub Rio , um centro de pesquisa da universidade inaugurado no ano passado.

Segundo a instituição, o Programa de intercâmbio na Universidade de Columbia para lideranças climáticas do Rio de Janeiro tem o objetivo de oferecer oportunidades para profissionais do clima desenvolverem conexões e conhecimentos com pesquisadores, especialistas, alunos e professores da Universidade de Columbia. A iniciativa também apoia projetos que enfrentam os desafios impostos pelas mudanças climáticas.

Nesta quinta-feira (11), às 20h, uma reunião online e gratuita com informações sobre o intercâmbio será conduzida pela gerente do projeto, Camila Pontual, que vai responder perguntas e tirar dúvidas. Para participar, é preciso se cadastrar no site

"Este programa inovador permitirá a troca de conhecimento e experiências entre lideranças municipais e pesquisadores renomados na área de clima. É um investimento em pesquisa e capacitação que se reverte para a cidade", comentou o secretário municipal da Casa Civil, Eduardo Cavaliere.

Para se candidatar ao intercâmbio, é preciso cumprir alguns pré-requisitos, como ter experiência direcionada às questões climáticas na região urbana do Rio de Janeiro; atuação profissional no governo, sociedade civil, instituições de ensino superior ou setor privado; demonstração de um plano claro de propósito e expectativas para a visita; entre outras exigências.