Aviso para motoristas de aplicativo foi pichado em rua da região do Gardênia AzulReprodução

Publicado 11/01/2024 15:16 | Atualizado 11/01/2024 16:12

Rio - Circula nas redes sociais, desde o início da semana, imagens de uma pichação feita por traficantes proibindo o acesso de carros de aplicativos na comunidade da Gardênia Azul, na Zona Oeste. A determinação, que força moradores a terem que sair da favela para solicitar o transporte, está estampada em uma das principais vias da região, onde foi escrita a mensagem "Proibido Uber e 99".

Segundo relatos compartilhados nas redes sociais, a ameaça feita pelos bandidos aos motoristas de aplicativo é de que, caso sejam flagrados trabalhando na região, serão alvo de retaliação, incluindo a tomada da chave do veículo. "Se quiser contar com a sorte, vai ter que buscar lá na CDD (Cidade de Deus)", diz a publicação.

"Pura covardia com o morador, aí o mototaxi tem que cobrar 10 reais por quilômetro para levar porque tem pagar taxa para esses m...", comentou um usuário do Twitter. Em outra postagem, uma moradora falou que quem tiver emergência médica vai ter dificuldades para sair da comunidade.

Em nota, a Polícia Militar informou que nenhum houve nenhum registro de caso de impedimento na região e pontuou que a área da Gardênia Azul é atendida por uma Companhia Destacada do 18º BPM (Jacarepaguá), além de contar com reforço de policiamento realizado por agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).



Por fim, a corporação indica que a população acione as equipes por meio da Central de Atendimento ou via Aplicativo 190, assim como registre os crimes nas delegacias da região".

O DIA tenta contato com as plataformas da Uber e da 99.