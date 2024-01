Suspeitos são conduzidos para a delegacia em ação da Guarda Municipal - Divulgação / Seop

Publicado 11/01/2024 16:24

Rio - Somente nos dez primeiros dias do ano, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal (GM-Rio) realizaram 85 prisões e conduções para a delegacia. A Seop realizou, também, ações de ordenamento e desobstrução de área pública onde apreenderam 152 armas brancas (como faca, tesoura, estilete, entre outros), 50 materiais para uso de entorpecentes e uma réplica de arma de fogo.

Em média, são quase 9 ocorrências por dia por diversos delitos como furto, vandalismo, desacato, exercício ilegal de profissão e mandados em aberto. Além de ações de ordenamento e desobstrução de área pública, especialmente em locais com grande concentração de pessoas em situação de rua e usuários de drogas.

Diversas armas brancas e objetos para uso de drogas foram apreendidos em 2024 Divulgação / Seop

"Essas prisões realizadas pela Prefeitura são importantes para auxiliar na segurança e para proteger tanto o patrimônio público como o cidadão carioca", disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Durante a Operação Verão, os agentes acompanham as saídas dos pontos de ônibus onde tem a maior concentração de passageiros. As equipes da Seop, também, apoiam as forças policiais na abordagem de jovens que vão às praias sem documento e presença de um responsável, medida que visa proteger os adolescentes e inibir a ação de menores infratores em pequenos delitos.