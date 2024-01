Caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro - Arquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do CentroArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/01/2024 16:14 | Atualizado 11/01/2024 16:20

Rio - A Polícia Civil informou, na tarde desta quinta-feira (11), que chamará mais uma vez a criadora de conteúdo Caroline Bedoya Aszmann, de 23 anos, para prestar depoimento. A jovem registrou uma queixa contra dois professores da academia Bodytech de Copacabana, na Zona Sul do Rio, após ser perseguida e alvo de assédios.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), no Centro do Rio, no domingo passado (7). Caroline usou as suas redes sociais, um dia antes, para relatar que um personal chegou a segui-la até em casa após um treino em dezembro. Ela contou que o homem o abordou na esquina da sua residência depois dela passar em um mercado próximo da academia.

"Eu estava saindo da academia. Passei no mercado há uma quadra de distância, girei o mercado comprando coisas, saí cheia de sacola, andei mais duas quadras até a esquina da minha casa, onde esse outro indivíduo me abordou. Ou seja, ele esperou esse momento inteiro, foi até a esquina da minha casa, onde ele me abordou falando 'Oi', meio sem graça para falar algumas coisas, e falou assim: 'Ah, eu falei com outro personal e ele falou que você costuma andar sozinha'. Isso pra mim é uma ameaça. Ainda mais na esquina da minha casa, sendo que eu saí da Bodytech onde ele estava sentado com esse outro personal que falou sobre", disse.

A criadora de conteúdo ressaltou que todo o episódio de assédio começou meses antes da perseguição com outro funcionário. Na época, o professor tirou uma foto dela treinando e mandou para ela, indicando um assédio.

"Eu recebi uma foto no WhatsApp que esse indivíduo tirou minha falando assim: 'A cara não era boa, mas a cena era ótima'. Depois que eu mandei 'Péssimo', o indivíduo excluiu a foto. Eu tenho print já com a foto excluída", destacou.

De acordo com a Polícia Civil, além do novo depoimento da vítima, os demais envolvidos também serão ouvidos. A investigação segue em andamento para esclarecer todos os fatos.

O que diz a academia

A Bodytech informou que entrou em contato com a cliente na segunda-feira (8) para oferecer todo o suporte necessário e compreender o caso. De acordo com a empresa, os professores citados foram afastados da academia, sendo um transferido para outro local e um teve o contrato de trabalho rescindido.

Veja a nota na íntegra:

"Com grande preocupação, tomamos conhecimento no final do dia 7, domingo, sobre um vídeo no qual uma de nossas clientes relata incidentes ocorridos em nossa unidade Bodytech Copa - N.S. Copacabana 801, envolvendo dois de nossos colaboradores.



Já na segunda-feira (8) agimos prontamente, entrando em contato com a cliente para oferecer todo o suporte necessário e aprofundar a compreensão dos casos. Diante dos fatos relatos, os professores citados pela cliente foram afastados da academia. Além disso, também tomamos conhecimento de que a cliente registrou um boletim de ocorrência. Ressaltamos que estamos à disposição para colaborar com as autoridades, fornecendo as informações solicitadas.



Após a apuração inicial dos fatos, com relação ao primeiro incidente, considerando o tempo de casa do profissional (mais de 10 anos) sem qualquer histórico sobre comportamentos inadequados, foi aplicada uma advertência formal e providenciada sua transferência para outra academia, enquanto não há uma conclusão das investigações policiais. Além disso, ele foi orientado sobre os valores e comportamentos considerados inapropriados pela companhia. Já o segundo profissional, que estava há apenas 2 meses na empresa, portanto em período de experiência, teve seu contrato de trabalho rescindido.



Conversamos com a cliente sobre as medidas adotadas e a estamos apoiando no retorno de suas atividades normais na academia.



Reforçamos que a Bodytech repudia veementemente qualquer forma de assédio e preza por oferecer um atendimento pautado no respeito aos seus clientes. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente seguro, respeitoso e inclusivo para todos. Incentivamos nossos clientes a comunicarem à gestão da unidade ou através dos nossos canais de contato qualquer comportamento inadequado por parte de nossos colaboradores."