Chuva causou estrago em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na tarde desta quinta-feira (11) - Reprodução

Chuva causou estrago em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na tarde desta quinta-feira (11)Reprodução

Publicado 11/01/2024 17:37 | Atualizado 11/01/2024 20:48

Rio - A forte chuva que atingiu a cidade do Rio e a Região Metropolitana na tarde desta quinta-feira (11), que deixou o município no Estágio 2 , influenciou o sistema de trens da capital e causou inúmeros pontos de alagamentos nas Zonaa Norte e Oeste e na Baixada Fluminense.

De acordo com a SuperVia, devido à forte chuva, uma queda de uma árvore próximo à estação de trem em Coelho Neto, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, prejudicou o ramal Belford Roxo. A empresa informou que o serviço opera com com troca de composição no Mercadão de Madureira e intervalo médio de 1h20.

Forte chuva causa transtornos em Nova Iguaçu



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/nn3gQNqkhJ — Jornal O Dia (@jornalodia) January 11, 2024

Por causa da chuva e da incidência de raios, os trens com destino a Santa Cruz ficaram sem fazer parada na estação Benjamin do Monte. A operação voltou ao normal por volta das 19h40.

Trechos da rede aérea dos ramais Belford Roxo, Japeri e Saracuruna ficaram sem energia, fazendo com que alguns trens aguardem ordem de circulação.

No ramal Saracuruna, ocorre troca de composição na estação da Penha. O ramal Japeri está em processo de normalização. Já no ramal Santa Cruz, os trens sentido Santa Cruz não realizam parada na estação Benjamim do Monte.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), até às 18h30, houve registro de 16 bolsões d'água em locais da Pavuna, Anchieta e na Ilha do Governador, na Zona Norte.

Além do Rio, moradores relataram nas redes sociais que a chuva causou estragos em Nova Iguaçu, Itaguaí, Nilópolis, cidades da Baixada, e em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Diversos bairros das cidades ficaram sem energia.

Legenda: Forte chuva alagou rua em Alcântara, São Gonçalo, nesta quinta-feira (11)



Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/Bq9TTA6Tyq — Jornal O Dia (@jornalodia) January 11, 2024

Em São João de Meriti, um jovem foi flagrado surfando em uma rua do bairro Coelho da Rocha . Também houve alagamento na Avenida Presidente Lincoln. Uma foto mostra dois postes tombados na parede do Hospital Municipal Abdon Gonçalves. O município ainda foi atingido por uma forte rajada de vento nesta tarde.

Ocorrência atendidas por bombeiros

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) informaram, na noite desta quinta-feira (11), que monitoram as precipitações em todo o Estado, atuando para prevenir e minimizar quaisquer possíveis danos.



Os Bombeiros já atenderam a cerca de 50 ocorrências relacionadas às chuvas em todo a cidade do Rio, a maioria relacionadas a salvamentos de pessoas e cortes de árvores.



"Os agentes da Defesa Civil Estadual estão em contato permanente com as Prefeituras, prontos para dar suporte caso as ocorrências extrapolem a capacidade de resposta da gestão municipal - o que ainda não aconteceu", destacou o órgão.



Monitoramento



O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) está acompanhando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos em todo o território fluminense, enviando alertas para os municípios quando necessário.



Neste momento, é alto ou muito alto o risco hidrológico nas Regiões Metropolitana, Sul e na Baixada Fluminense. Há risco de alagamentos e inundações na capital, em Mesquita, Belford Roxo, Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Itaboraí, São Gonçalo, Maricá e Queimados. No restante do Estado, o risco é moderado a baixo.



O risco geológico é alto nas mesmas regiões. Há grande risco de deslizamentos de terra na capital, em Mesquita, Belford Roxo, Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti, São Gonçalo e Queimados. No restante do Estado, o risco é baixo a moderado.



Previsão do tempo

Segundo o Sistema Alerta Rio, nestaa sexta-feira e no sábado (12 e 13), a formação de um sistema de baixa pressão sobre o oceano deixará o tempo instável na cidade do Rio, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde de sexta e a qualquer momento no sábado.

As temperaturas apresentarão declínio. Na sexta a máxima será de 35°C e a mínima de 24°C e no sábado os termômetros vão variar entre 33°C e 19°C



No domingo (14), o tempo segue instável, com previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite. Já na segunda-feira (15), o céu estará parcialmente nublado a claro, as temperaturas em elevação e não há previsão de chuva.