A composição teve que ser retirada de circulaçãoReprodução/Redes Sociais

Publicado 11/01/2024 18:59 | Atualizado 11/01/2024 19:04

Rio - Uma falha elétrica em uma composição do metrô assustou passageiros, na tarde desta quinta-feira (11), na estação Largo do Machado, na Zona Sul. Houve um corte de energia momentâneo no sentido Jardim Oceânico.

Falha elétrica no metrô deixou passageiros assustados, na tarde desta quinta-feira (11), na Estação do Largo do Machado .



Créditos: WhatsApp O DIA#ODia pic.twitter.com/pJM4wvGaur — Jornal O Dia (@jornalodia) January 11, 2024

"Olha o tumulto, uma correria danada. Uma correria que só. Vagão pegando fogo. Apavorante, chego estar tremendo", afirmou uma passageira que estava no local, em um vídeo que circula pelas redes sociais.



De acordo com o MetrôRio, a composição foi retirada de circulação e a operação já foi retomada.