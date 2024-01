As obras no Parque Piedade continuam - Cleber Mendes/Agência O DIA

Rio – As obras do Parque Piedade, na Zona Norte, seguem o cronograma mesmo após criminosos cobrarem R$ 1 milhão para 'permitir' a construção. A informação foi confirmada pela Prefeitura do Rio nesta sexta-feira (12). Apesar da continuação, alguns funcionários temem ameaças.

O advogado da empreiteira, André França Barreto, reforçou nas redes sociais que defende a continuação das obras no Rio de Janeiro através das construtoras. Segundo ele, as empresas nunca pagaram ‘taxas’ para milicianos. Com a repercussão do caso e o medo dos funcionários, as obras, no entanto, podem ser prejudicadas, de forma a ficarem mais longas por falta de trabalhadores.





Na quinta-feira (11) o Ministério Público do Rio (MPRJ) também denunciou Jean pelos crimes de associação criminosa, extorsão e ameaça. De acordo o MP, o traficante ameaçou o engenheiro responsável pela construção do Parque Piedade.

No local, Jean do 18 já o aguardava com outros três criminosos, ordenando o pagamento para liberar a obra. A vítima respondeu que iria repassar a exigência para a Prefeitura do Rio, responsável pela contratação da empreiteira.





O caso veio à tona após o prefeito Eduardo Paes denunciar os traficantes pelas redes sociais, na última terça-feira (9). As obras do Parque Piedade começaram em setembro de 2023, depois que a Universidade Gama Filho foi demolida. No terreno será construída uma área pública nos moldes do Parque Madureira.

A previsão é que o espaço esteja pronto até outubro deste ano - o valor total da construção é de R$ 65 milhões. O projeto foi realizado pelo Consócio Parque Piedade HFB, composto pelas empresas Biovert Florestal e Agrícola, Fábio Bruno Construções e Hydra Engenharia e Saneamento.

Quem é Jean do 18

Considerado um detento de altíssima periculosidade, Jean Carlos está foragido desde que escapou da Penitenciária Lemos de Brito, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em janeiro de 2023. Ele é condenado e réu em mais de 20 casos. Além de ser apontado como líder do tráfico que atua no Morro do Dezoito, na Zona Norte.

Jean do 18 estava preso desde 2017, quando foi detido por policiais do 3º BPM (Méier) durante uma operação no Morro do Dezoito. Ele foi indiciado pelo homicídio do seu advogado, Roberto Viegas Rodrigues, e por ocultação de cadáver.

Na fuga da prisão, ele e outros dois comparsas conseguiram sair com a ajuda de uma corda feita com lençóis jogada ao lado da base do Serviço de Operações Especiais, nos fundos do complexo de presídios.