Publicado 11/01/2024 09:39 | Atualizado 11/01/2024 10:50

após o prefeito Eduardo Paes denunciar que uma organização criminosa está ameaçando e tentando extorquir funcionários da empreiteira responsável pela obra. Jean é considerado o líder do tráfico que atua no Morro do Dezoito, próximo ao parque. A Polícia Militar realiza uma operação na comunidade para localizar os criminosos envolvidos na extorsão.



Segundo a polícia, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) instaurou um inquérito assim que soube do ocorrido e realizou diligências para identificar os envolvidos. A corporação informou que a partir da identificação do autor, foi feito o pedido de prisão. O inquérito foi concluído e relatado ao Ministério Público.

repercutir a denúncia feita na terça-feira (9) em uma rede social, Paes foi taxativo quanto aos bandidos: "não pode ter nenhum 'grupelho' de vagabundo, de delinquente, achando que vai impor a sua força, suas regras, em qualquer territorialidade". A declaração foi dada na manhã desta quarta-feira (10), durante a posse de novos conselheiros tutelares na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca.

Paes ainda afirmou que vai explicitar sempre que o crime organizado fizer esse tipo de ameaça. Por fim, defendeu que não se criminalize a vítima, ao citar as empresas que sofrem pedidos de extorsão e políticos de áreas dominadas por bandidos.

"Acho que o papel do cidadão, e eu sou representante do cidadão carioca, é não aceitar esse tipo de coisa na cidade. É óbvio que o prefeito tem uma posição de mais tranquilidade para fazer certas denúncias. Para todo cidadão, fica muitas vezes temeroso fazer essas denúncias. Então, nós vamos começar a explicitar sempre quando esse tipo de coisa acontecer. Território da cidade é do cidadão de bem e a única força que existe é a força do estado", complementou.

As obras do Parque Piedade começaram em setembro de 2023, depois que a Universidade Gama Filho foi demolida. No espaço onde funcionava a instituição, de aproximadamente 18 mil metros quadrados e que está abandonado desde 2014, será construída uma área pública nos moldes do Parque Madureira. A previsão é de que o espaço esteja pronto até outubro de 2024. O valor total da construção é de R$ 65 milhões.

O projeto é realizado pelo Consócio Parque Piedade HFB, composto pelas empresas Biovert Florestal e Agrícola, Fábio Bruno Construções e Hydra Engenharia e Saneamento.

Quem é Jean do 18?

Jean Carlos Nascimento dos Santos fugiu do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, há um ano. O criminoso é considerado um detento de altíssima periculosidade.

Ele estava preso desde 2017, quando foi detido por policiais do 3º BPM (Méier) durante uma operação no Morro do Dezoito, onde atua como chefe do tráfico. Jean foi indiciado pelo homicídio de Roberto Viegas Rodrigues, que era seu advogado, e por ocultação de cadáver. Na época, ele já acumulava mais de 20 mandados de prisão.

Jean e outros dois comparsas estavam presos na Penitenciária Lemos Brito, também conhecida como Bangu VI, que abriga detentos da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA) e conseguiram fugir com a ajuda de uma corda feita com lençóis (Teresa) jogada ao lado da base do Serviço de Operações Especiais, nos fundos do complexo de presídios.

Operação da PM

A Polícia Militar realiza uma operação no Morro do 18, Caixa D'Água, Morro do Urubu, Saçu e Fubá, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, o objetivo é prender os criminosos envolvidos em extorsões à empresas que realizam obras naquela região. Até o momento não há saldo de prisões nem de apreensões.

Ainda na Zona Norte, agentes do 41º BPM (Irajá) atuam no Complexo da Pedreira. Um fuzil foi apreendido durante a ação. Os morros do São João, da Matriz e do Quieto, nos bairros do Engenho Novo, Sampaio e Vila Isabel, respectivamente, também são alvos da PM.

Em São Gonçalo, na Região Metropolitana, policiais do 7º BPM realizam uma operação na comunidade do Brejal, no bairro Guaxindiba. Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões.