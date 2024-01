Rua fica alagada após vazamento de água em Campo Grande - Reprodução

Rua fica alagada após vazamento de água em Campo GrandeReprodução

Publicado 12/01/2024 15:03 | Atualizado 12/01/2024 15:14

Rio - Um vazamento de água alagou pelo menos duas ruas no Centro de Campo Grande, Zona Oeste, na manhã desta sexta-feira (12). Imagens compartilhadas na internet mostram carros passando em meio à água na Rua Professor Gonçalves, altura da Estrada do Monteiro.

De acordo com a Rio+Saneamento, concessionária que atua na região, uma equipe de profissionais atua na região para fazer o reparo do encanamento. Por conta do problema, o fornecimento da região da Avenida Cesário de Melo e Estrada do Monteiro foi interrompido.

A empresa esclarece que o abastecimento será normalizado, gradativamente, após a finalização do serviço de reparo.