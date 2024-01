Morador foi baleado na parte durante um assalto na Avenida Érico Verissimo, na Barra da Tijuca - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 12/01/2024 15:47 | Atualizado 12/01/2024 17:02

Rio - Um dos criminosos que assaltou um casal de moradores na Avenida Érico Veríssimo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, se disfarçou de mototaxista para cometer o crime, na noite de quinta-feira (11), de acordo com relatos de testemunhas. Na ocasião, o morador Josinaldo de Oliveira, de 40 anos, foi baleado na perna, mas passa bem. Conforme informações obtidas pelo, o criminoso estava em uma moto, junto com um comparsa, quando abordou o casal.

A mulher foi inicialmente agredida com um 'mata-leão' e o homem levou uma coronhada na cabeça. Agentes do Barra Presente que passavam na hora deram voz de prisão à dupla, que tentou atirar contra a equipe, mas, segundo uma testemunha, a arma do bandido falhou. A testemunha disse ainda que um policial do Barra Presente também fez um disparo, que acabou atingindo o morador acidentalmente. No entanto, a Segurança Presente afirma que houve confronto na ocorrência.

Os criminosos conseguiram fugir e a última localização do aparelho celular roubado foi na Cidade de Deus, também na Zona Oeste. O caso está sendo investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca). Policiais da distrital estiveram na Avenida Érico Veríssimo, na tarde desta sexta-feira (12), em busca de câmeras de segurança que tenham registrado o crime.



Moradores do prédio onde tudo aconteceu dizem que o edifício não possui câmeras de segurança voltadas para a rua. "Infelizmente o prédio não tem câmeras voltadas para a rua, o que até gerou debates ontem. O prédio é novo, não tem nem um ano, então estão aprimorando a segurança", disse um morador.



Por dia, quatro pessoas foram vítimas de roubo na Barra da Tijuca em 2023

Em meio à onda de violência na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, com casos de assaltos e agressões nas últimas semanas, um levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP) aponta que houve um aumento de 5% no número de roubos no comparativo entre novembro do ano passado e o mesmo mês de 2022 na região. No penúltimo mês de 2023, foram 182 registros e, no mesmo período do ano anterior, 106 casos. Entre janeiro e novembro do ano passado, 1.396 ocorrências de roubo foram registradas no bairro. O número significa que, em média, por dia, quatro vítimas tiveram um pertence levado por bandidos em 11 meses.

O número de furtos na região é 300% maior do que o de roubos. Entre o período de janeiro a novembro do ano passado, foram registradas 6.192 ocorrências de furtos em geral. O mês de janeiro teve o maior número, com 651 casos, sendo, em média, 21 pessoas furtadas por dia.

De acordo com o especialista em Segurança Pública, José Ricardo Bandeira, o aumento da criminalidade na Barra da Tijuca pode ter relação com a recente onda de violência em Copacabana, já que medidas de segurança foram implementadas no bairro da Zona Sul. "A criminalidade se desloca no tempo e no espaço de acordo com as medidas que são implementadas pelo poder público, a isso damos o nome de mancha de criminalidade. Ou seja, cada vez que a polícia exerce a repressão em algum local a criminalidade se desloca para uma outra região que esteja mais desguarnecida", explicou, em entrevista ao DIA.