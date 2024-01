Morador foi baleado na parte durante um assalto na Avenida Érico Verissimo, na Barra da Tijuca - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 11/01/2024 23:08 | Atualizado 12/01/2024 15:41

Rio - O morador de um prédio, identificado como Josinaldo de Oliveira, de 40 anos, foi baleado durante um assalto, na noite desta quinta-feira (11), na Avenida Érico Veríssimo, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Um outro homem foi agredido com uma coronhada. O caso aconteceu por volta das 20h.

De acordo com o Segurança Presente, dois bandidos em uma moto roubaram um casal em frente a um supermercado. O rapaz reagiu e foi agredido com uma coronhada. Agentes do Barra Presente que passavam na hora deram voz de prisão à dupla. Um dos criminosos tentou atirar contra a equipe, mas, segundo uma testemunha, a arma do bandido falhou. A testemunha disse ainda que um policial do Barra Presente também fez um disparo, que acabou atingindo o morador acidentalmente. No entanto, a Segurança Presente afirma que houve confronto na ocorrência.

Durante a ação, o morador de um prédio próximo ao local, que tentava se esconder do assalto, foi atingido na perna. Os criminosos conseguiram fugir e a última localização do aparelho celular roubado foi na Cidade de Deus, também na Zona Oeste.

Josinaldo foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro. Ele foi atendido e liberado. Já o homem que foi ferido com a coronhada foi atendido no local e optou por não ser encaminhado para a unidade de saúde.

O caso é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca).