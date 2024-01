Com eles foram apreendidas três pistolas, munições, cinco granadas, seis rádios transmissores e drogas - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 13/01/2024 14:48

Rio - A Polícia Militar prendeu, neste sábado (13), sete suspeitos de integrar o tráfico de drogas em uma ação na comunidade Três Campos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eles tentaram fugir, mas acabaram capturados.

De acordo com a PM, os suspeitos foram presos no momento em que tentavam fugir durante a tentativa de abordagem policial de agentes do 20° BPM (Mesquita).

Com eles foram apreendidas três pistolas, munições, cinco granadas, seis rádios transmissores e drogas como cocaína, maconha, crack e haxixe. Os presos e o material apreendido foram encaminhados à 59ª DP (Duque de Caxias).