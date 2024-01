Secretaria da Mulher realiza aula inaugural dos cursos de capacitação das Casas da Mulher Carioca - Marco Antonio Lima / Prefeitura do Rio

Publicado 13/01/2024 16:55 | Atualizado 13/01/2024 17:16

Rio - A Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher (SPM-Rio) promoveu, neste sábado (13), na Universidade Castelo Branco, em Realengo, Zona Oeste, a aula inaugural dos cursos de capacitação das Casas da Mulher Carioca de 2024. Mais de três mil convidadas participaram da cerimônia. As turmas preparam as alunas em áreas como tecnologia, beleza, cuidado e idiomas.



De acordo com a secretária das Mulheres, Joyce Trindade, dar acesso à capacitação a esse público permite a construção de uma sociedade mais justa.